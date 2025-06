Notte prima degli esami. Maturità per 2.735 ragazzi

Ritorno sui banchi da domani per 2.735 ragazze e ragazzi riminesi. Sono gli studenti impegnati con gli esami di maturità. Un po’ meno rispetto all’anno scorso, quando gli ammessi alle prove erano stati 2.866. Un calo dovuto non solo al numero totale di studenti, ma anche ai nuovi criteri per l’ammissione alla maturità: niente esami per chi non aveva raggiunto il monte ore minimo di Pcto (i Percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento) o aveva meno di 6 in condotta. Si parte domani con la prima prova scritta, quella di italiano, poi giovedì la seconda, che varia a seconda della scuola e dell’indirizzo: latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico e così via, e poi arriverà il momento degli orali. Vietatissimi i telefonini, come sempre: chi li porterà a scuola dovrà consegnarli prima di iniziare le prove.

Tornando ai dati, dei 2.735 studenti impegnati con la maturità 140 frequentano scuole paritarie e 40 sosterranno gli esami da privatisti. A loro vanno poi aggiunti poi i 147 adulti iscritti alle scuole serali (119 per gli istituti professionali, 28 per quelli tecnici). Quasi uno studente riminese su due, tra quelli che affronteranno domani la maturità, frequenta un liceo. Nei dettagli: sono 1.376 i ragazzi del liceo impegnati con gli esami di Stato, 792 quelli degli istituti tecnici, 567 quelli delle scuole professionali. A giudicare gli studenti saranno, nel Riminese, 71 commissioni d’esame.

Alla vigilia della maturità il dirigente scolastico regionale Bruno Di Palma ha voluto inviare, agli studenti riminesi e a tutti gli altri ragazzi dell’Emilia Romagna impegnati da domani con gli esami (sono 36mila in tutto) il suo personale messaggio di incoraggiamento. "State per concludere un ciclo di studi lungo, durante il quale avete studiato, approfondito. E avete anche rischiato, vi siete fidati e affidati. Quello di cui sono certo è che avete avuto guide sapienti nei docenti, nel personale scolastico, nei dirigenti e in tutti coloro, a partire dalle vostre famiglie, che vi hanno accompagnato in questa avventura che si conclude con gli esami... Presto vi attenderà l’inizio di un nuovo capitolo di vita, verso altri studi o il mondo del lavoro. E come ha scritto Mark Twain, ricordatevi che tra 20 anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto ma da quelle che non avrete fatto".

Manuel Spadazzi