Notte prima degli esami. Tornano sui banchi 3mila ragazzi. Domani si parte col tema d’italiano

Gli esami ormai sono vicini e la notte più temuta dagli studenti sta per arrivare. Manca pochissimo alla maturità. Mercoledì tutti in classe per la prima prova scritta, quella di italiano. Dalle 8.30 i 2.866 ragazzi della nostra provincia ammessi all’esame, torneranno sui banchi per sostenere il temuto tema. Sei ore a disposizione e tre tracce tra cui scegliere: l’analisi del testo, il testo argomentativo e quello di attualità. I temi saranno uguali per tutti i maturandi in Italia: che saranno chiamati ad aprire i fogli protocollo alla stessa ora in tutte le regioni e a iniziare a scrivere, seguendo i temi scelti dal ministero. Vietati i telefonini, l’unico aiuto a disposizione che i ragazzi avranno il vocabolario di italiano. L’esame di maturità si svolge in due prove scritte (in alcuni istituti, in base all’indirizzo è prevista anche la terza prova) seguite dal colloquio orale. La seconda prova riguarda una o più discipline che caratterizzano l’indirizzo scolastico.

Nel Riminese i più numerosi ad affrontare l’esame di maturità, anche stavolta, saranno i ragazzi dei licei: saranno 1.397 in tutto. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, qui si siederanno davanti alle commissioni 821 studenti. Sono infine 648 gli alunni degli istituti professionali impegnati nell’ultimo atto della scuola secondaria di secondo grado. Sono 76 le commissioni dei docenti che a Rimini saranno impegnati, almeno fino alla metà di luglio, con la maturità.

Tornando ai diplomandi, nella nostra provincia i candidati delle scuole statali saranno 2.664, mentre saranno 155 quelli iscritti ad istituti paritari. Infine i candidati esterni, saranno 47 in tutto. Per tutti l’ultimo scoglio prima di ottenere l’agognato diploma sarà naturalmente l’esame orale, il colloquio faccia a faccia con l’intera commissione esaminatrice, che comprenderà una discussione multidisciplinare a partire dagli spunti forniti dai professori. Poi il secondo step: la presentazione della relazione sull’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro, seguita dalle varie domande sulle attività di cittadinanza e Costituzione, infine la correzione delle prove scritte. Il voto finale viene calcolato prendendo la somma dei crediti formativi del triennio scolastico, dati dalla media delle materie, e il punteggio conseguito in ciascuna prova d’esame.

Federico Tommasini