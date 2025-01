Notte rap al Living con Astro. All’Altromondo è ’Scapodanno’

Tutti in pista per un inizio d’anno tutto da ballare. Dalla collina al mare, sono tanti i locali che riaccenderanno la musica per il primo weekend del 2025. A Rimini il Frontemare cala il tris di serate per questo fine settimana. Si parte stasera dalle 20 con il marchio di fabbrica del locale: Top club show dinner, 2025 loading. Si comincia con la cena, accompagnata dallo spettacolo e dalle musiche di Fabio Marchi; fino ai djset di Andrè Cardillo. Domani invece (dalle 20) arrivano i ‘Muppets’ per un concerto che sa di anni 80’ e 90’. A chiudere la settimana, domenica sarà il momento dell’Apericena latino (dalle 19): special guest della serata sarà il deejay Engel, direttamente da Cuba.

All’Altromondo di Rimini i festeggiamenti di Capodanno non sono ancora finiti. Arriva una festa di Capodanno coloratissima con lo ‘Scapodanno’, firmato dagli artisti e dallo staff del Tunga, dalle 23 fino a notte fonda tanta musica house e commerciale.

Ma le piste da ballo si riempiranno anche sulle colline di Misano con Balla coi miti alla discoteca Byblos: domenica dalle 22 andrà in scena la serata targata radio Sabbia per un ritorno al passato, tra le hit che hanno fatto la storia e i deejaset a cura di Enrico il Pazzo, Mirco Zeta e Luigi del Bianco. Il weekend delle discoteche riminesi si chiude al Living di Misano. Appuntamento a domenica dalle 23 per la serata over 16 ‘Baddies’, ospite della serata sarà il rapper Astro, autore dell’omonimo album di esordio che ha collezionato collaborazioni con Guè e Tony Boy. Il locale affacciato sul mare propone un’area interna dedicata proprio alle serate invernali per la cena, gli spettacoli e la discoteca.

