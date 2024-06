Notte Rosa a Cattolica, vetrine a tema per il no alla violenza sulle donne

La Notte rosa di Cattolica dice no alla violenza sulle donne. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio le vetrine dei negozi della città si tingono di rosa per dire basta alla violenza di genere e sensibilizzare sull’argomento. L’iniziativa è organizzata da ’Mondo donna onlus’ e il Centro antiviolenza ’Chiama Chiama’. "Cattolica è una città sempre in prima linea contro ogni tipo di discriminazione di genere – commenta l’assessora Claudia Gabellini –. Il weekend della Notte rosa è l’occasione per ribadire che la violenza non va in vacanza e che i nostri presidi sono sempre aperti, 24 ore al giorno".

La risposta da parte degli operatori è stata immediata, pronti a contribuire ed essere un presidio di aiuto e di diffusione dei contatti utili in caso di bisogno. Ieri mattina i commercianti hanno ricevuto dal comune il kit informativo della campagna, in attesa dell’evento.