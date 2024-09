Notte rosa a giugno. Ora la Riviera vuole giocare d’anticipo

La Notte rosa giocherà d’anticipo, con cambio di data da luglio a giugno, trasformandosi in trampolino di lancio dell’estate. Per ora è un’ipotesi, ma l’auspicato cambio di passo è stato indicato ieri mattina dal presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, al consiglio di amministrazione dell’organismo. Sadegholvaad ha detto che nella terza settimana di settembre - mercoledì 25, prossima convocazione - sarà affrontato il tema del nuovo corso della Notte rosa. E ha anticipato che nell’occasione potranno essere fatte proposte "per innovare e migliorare il grande evento di sistema della Romagna in occasione del ventennale". Invitando amministratori e categorie a elaborare idee e progetti fin d’ora. Sadegholvaad ha spiegato che, sulla base di valutazioni che dovranno essere fatte insieme, "si può prendere in considerazione l’idea di anticipare la data". Per due ordini di motivi: il primo è che da qualche anno è il mese di giugno a essere più critico rispetto a luglio, nel 2006 (anno della prima edizione) invece più scarico". La seconda ragione è fare "sempre più dell’evento rosa la grande festa di inizio estate, per l’Italia e anche per numerosi paesi d’Europa". A riguardo il sindaco ha aggiunto che una volta decise le cose, si dovrà anticipare la comunicazione specie nei Paesi esteri, dando alla Notte rosa "un efficace grip sulla internazionalizzazione".

La proposta di giocare d’anticipo trova consenso bipartisan: "Come ho detto durante il cda di Visit Romagna – attacca il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti – anzitutto la Notte rosa, che è evento di sistema forse unico della Riviera, non va buttato via. Spostarla a giugno può essere positivo: non vedo problemi nell’anticiparla come grande evento di inizio estate. Ne parleremo con le categorie a breve. Ma io ho un pallino: l’evento deve uscire dal provincialismo, e dal solo mercato italiano, proponendosi anche sul mercato internazionale, veicolato fin dal prossimo Ttg alla Fiera". "Mi fa piacere che il presidente di Visit Romagna abbia lanciato questa proposta – afferma la sindaca di Riccione, Daniela Angelini –, avevo pensato a una proposta simile. Vent’anni fa l’inizio di luglio era un momento debole dell’estate, ora lo è diventato giugno. Per questo è giusto rivedere date e anche contenuti. Ho convocato le categorie la settimana prossima per accogliere proposte".

Mario Gradara