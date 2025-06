Notte rosa, Bellaria allunga la festa. Una settimana di eventi ed emozioni

Un’intera settimana di festa, tra spettacoli, emozioni. Bellaria Igea Marina è pronta ad accogliere la Notte rosa 2025 con un calendario ricchissimo di eventi, pensato per abbracciare ogni fascia d’età. Dal 16 al 22 giugno, la città si trasforma in un teatro diffuso. Si parte con la Notte rosa extra time, un’anteprima tutta dedicata ai più piccoili: bolle di sapone giganti con Kantastrofa show (lunedì 16), comicità e palloni giganti con Baloons (martedì 17), magia e giocoleria in Magicherie (mercoledì 18), fino allo spettacolo rock con pupazzi e marionette Rock and friends (giovedì 19). Gli show animeranno in doppia replica le serate in piazza Marcianò, piazzale Kennedy, piazzale Capitaneria di porto e piazza Alda Merini. Al centro di questa festa diffusa, non mancherà la musica. E tra i protagonisti più attesi spicca il trio Balla e sorridi e Band, che porterà sul palco la sua travolgente Bachata della luna: un brano che unisce ritmo e leggerezza, perfetto per far danzare il pubblico sotto il cielo estivo. Guardando al weekend, dal 20 al 22 giugno, si prevede invece una vera e propria esplosione di colori: torna il celebre Carnevale in rosa, con carri allegorici, trampolieri, giocolieri e maghi in parata tra viale Pinzon (venerdì 20) e lungomare Colombo (sabato 21). Il ritmo sarà scandito dai dj set degli Space invaders, in scena nelle due serate nei piazzali Kennedy e Alda Merini. Mentre alla mezzanotte del 20 giugno il cielo si illuminerà con i fuochi d’artificio visibili da piazzale Capitaneria.

Anche l’alba sarà toccata dalla musica: sabato 21, alle 5.30, il porto canale – Polo est village ospiterà l’Alba Musicale con Darma & friends, e domenica 22 sarà la volta dello Speciale: I Suoni del Sole, con concerti di strumenti ancestrali a partire dalle 6 in varie piazze cittadine. Per chiudere in bellezza, domenica 22 giugno, l’arena Roma farà da cornice al concerto finale con Mirko Casadei Popular folk orchestra, custodi e innovatori della grande tradizione musicale romagnola. Parallelamente al programma ufficiale, tanti altri appuntamenti animeranno i giorni della Notte rosa, dal Beky bay al Polo est village, tra concerti, dj set, e performance dal vivo che completano un’offerta ricchissima. "Bellaria Igea Marina si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto – afferma l’assessora al Turismo, Milena Casali – dove la musica, la cultura e la bellezza del nostro territorio si uniranno per regalarvi tre giorni di pura magia. Sarà un’esperienza indimenticabile". Una Notte rosa, dunque, che si rinnova nei contenuti e nella struttura, scegliendo per la prima volta giurgno come cornice temporale. Una scelta che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase. Perchè forse, per restare davvero attrattiva anche nel tempo , questa grande festa dell’estate dovrà continuare a evolversi, sperimentando senza perdere la sua anima.

Aldo Di Tommaso