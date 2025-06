Notte rosa, dal carnevale alla musica diffusa: i segreti del successo

L’estate è partita in tutta la Romagna con l’evento di punta della Notte Rosa, che ha interessato l’intera costa con eventi e concerti diffusi. Bellaria Igea Marina, fedele al target family, ha dedicato un’intera settimana all’intrattenimento, già a partire da lunedì 16, con appuntamenti a misura di bambino. Spettacoli comici, di magia, clownerie, e marionette – si sono alternati presso i piazzali Alda Merini, Capitaneria di Porto, Kennedy, Marcianò fino a giovedì 19 giugno; la mostra di Lego, “Eco City Lab”, operativa fino al 27 luglio, ha accolto bambini e famiglie offrendo l’ingresso gratuito Under 12, in occasione della Settimana della Notte Rosa.

Molto apprezzato il Carnevale in Rosa, che ha sfilato con coloratissimi carri, maschere e animazione di giocolieri e tamburi, nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno, raccogliendo un pubblico festoso di bambini lungo Viale Pinzon e Viale Panzini / Lungomare Colombo; contemporaneamente i dj set con gli Space Invaders alla consolle insieme al Vocalist Franky Party, hanno fatto ballare piazzale Kennedy e Alda Merini. Venerdì sera in tanti hanno risposto all’appuntamento presso il porto canale cittadino per assistere al tradizionale Spettacolo dei Fuochi Artificiali, che hanno colorato i cieli di tutta la Riviera Romagnola in una contemporanea coreografia. Anche gli appassionati di musica e benessere sono stati soddisfatti con le numerose proposte di concerti e musica alle prime luci del mattino, tra cui il Concerto di “Darma & Friends” al Polo Est Village e gli incontri con “Speciale - I Suoni del Sole”, edizione speciale, che domenica 22 hanno accolto l’alba con concerti di strumenti ancestrali, eseguiti in contemporanea sui piazzali cittadini, vista mare.