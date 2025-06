"Notte rosa: evento giusto, periodo sbagliato"

"La settimana dei bambini funziona già. È ad agosto che serve un’azione promozionale forte come la Notte rosa". Così Emanuele Campana, presidente dell’Aia albergatori di Bellaria Igea Marina, commenta una stagione che prende slancio con la tradizionale settimana dei bambini, quest’anno in concomitanza con la Notte rosa. Una sovrapposizione felice, che però – secondo Campana – andrebbe riletta in chiave strategica: "Sarebbe più opportuno concentrare uno sforzo simile in un periodo da anni più critico, come la prima decade di agosto". Nel frattempo, Bellaria Igea Marina si gode un inizio di stagione vivace.

"Famiglie, bambini, turisti animano le piazze e le spiagge in una festa diffusa, che colora la città con spettacoli, laboratori, giochi e artisti di strada – spiega Campana –. Tra tutti, l’amato Katastrofa Klown, alias Andrea Faedi, in performance fino a questa sera". "Bellaria è una città family – spiega Campana – e la stagione comincia davvero con la chiusura delle scuole e l’arrivo delle famiglie". I dati confermano l’efficacia delle iniziative messe in campo. "La settimana della Notte rosa registra un’occupazione media dell’83,1%, in linea con l’84,6% del 2024".

Ma guardando in prospettiva Campana avverte: "Oggi non basta il bel tempo: serve un impegno costante degli operatori, in sinergia con l’amministrazione, per offrire contenuti e promozione all’altezza". Insomma, occhio al troppo ottimismo. "La stagione, nel suo complesso, è in rincorsa rispetto all’anno scorso – spiega il presidente dell’Aia –. Dal primo giugno al 15 settembre, siamo in calo dal 3% al 9% rispetto allo stesso periodo del 2024, a seconda dei giorni osservati". Ecco perché l’attenzione ora si sposta sui punti deboli del calendario.

"La prima decade di agosto resta la fase più critica. È lì che serve un’azione promozionale forte e strutturata. La Notte rosa, se riposizionata, potrebbe fare davvero la differenza". Intanto la città si accende con un programma - dai dj set degli Space Invaders di domani all’energia di Mirko Casadei domenica sera – all’insegna del divertimento. "Confidiamo in un alta affluenza – auspica l’assessora al turismo Milena Casali – Grazie ad un settimana rosa diffusa, con numerose attività e giochi sparsi per le vie di Bellaria".

Aldo Di Tommaso