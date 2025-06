Notte rosa. Facciamola a novembre

Sarebbe divertente trasformarlo in un concorso. In palio una settimana di vacanza a Torre Pedrera in bassa stagione. Il gioco è semplice. Si scrive Notte rosa e si propone una data. Giugno, luglio, o magari agosto. Indicando inizio e fine dell’evento. Festivi compresi. Tutto questo per dire che ovunque la metti, troverai qualcuno che si alza e sostiene che sarebbe meglio spostarla ad altra data. Al principio era luglio. Per anni è andata avanti così, tra lagne e malumori. I soliti riccionesi che si arroccano nei negozi. I bagnini che blindano le spiagge. Gli artisti che se la cantano e ce la suonano. Poi si è deciso di anticiparla a giugno.