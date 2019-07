Rimini, 4 luglio 2019 - «Weekend della Notte Rosa verso il tutto esaurito». Così l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. «Ho sentito operatori con alberghi di varie tipologie a Cesenatico a Cattolica – aggiunge – mi dicono che richieste e prenotazioni siano a un ottimo livello». «Per venerdì e sabato siamo vicini al 90-95 per cento di prenotazioni – aggiunge Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – anche considerando l’ottimo flusso di ospiti portato da Sportdance alla Fiera, che fino al 14 luglio vedrà 35mila partecipanti; in più i turisti del fine settimana e quelli che fanno la loro vacanza vera e propria».

Prezzi medi in un 3 stelle sui 70-80 euro, pernottamento e colazione; sui 120-140 in un 4 stelle. Ma sbirciando su Booking si trovano molte richieste che superano i 200-300 euro per la camera, sia nei 3 che nei 4 stelle. Ma tanti hotel sparano cifre folli per le ultime stanze. Ad esempio, il 3 stelle Montmartre di Torre Pedrera chiedeva ieri, per il fine settimana, 1.125 euro. Sempre ieri 876 euro per una stanza all’I-Suite, un 5 stelle; 444 euro per due notti in camera doppia al Club House di Marina centro. E la lista è lunga.

LEGGI ANCHE Notte Rosa, il programma a Rimini e a Riccione

Legittimo il dubbio che tanti siano prezzi civetta. «Settimana molto fiacca questa – ammette la presidente dell’Aia, Patrizia Rinaldis –, per la Notte Rosa quasi tutto esaurito, soprattutto sabato. Anche Sportdance porta molte presenze». «Notte Rosa verso il pienone, ma solo un paio di giorni, toccata e fuga per i più», fanno eco dall’hotel Ancora. «Il weekend? Siamo pieni, ma è sempre così, anche senza Notte Rosa – dice Gabriele Bernardi, hotel Vistamare Viserba –. «Peccato gli eventi siano molto concentrati a Marina centro, noi in periferia ci sentiamo trascurati».

«Fine settimana un po’ giù di tono come prenotazione, ma nel weekend si riempie comunque», dice Lorena Montebelli, dell’hotel Spiaggia Marconi, La Gioiosa e Airone». «Settimana scarica – continua Gian Mario Ferrari, hotel Nelson e Principe di Piemonte – la Notte Rosa spesso si riduce a un pernottamento, magari di sabato, quando i ragazzi arrivano alle 8 del mattino dopo una notte di bagordi». «Settimana fiacca – dice Luca Antonioli, dell’hotel Villa Lalla di Marina centro – Aspettiamo venerdì: qualche camera libera per il weekend rosa ancora c’è. La permanenza media è di una o due notti».

m.gra.

© Riproduzione riservata