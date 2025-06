Notte rosa, in ‘salotto’ arrivano i vigilantes

Vigilantes in ‘salotto’. Si avvicina la Notte rosa e la paura fa novanta. Nonostante il cambio di periodo rispetto al passato, e una situazione sotto controllo per quanto riguarda l’ordine pubblico in queste prime settimane d’estate, il Consorzio di viale Ceccarini ha preferito mettere le mani avanti. "Abbiamo deciso di procedere come lo scorso anno – spiega Maurizio Metto, il presidente del Consorzio –. Ad oggi la situazione è sotto controllo, ma non sappiamo cosa potrà accadere, dunque abbiamo contattato un istituto di vigilanza, e in questo fine settimana nelle serate di venerdì e sabato avremo quattro vigilantes che presidieranno la zona centrale dalle 23 alle 7 del mattino del giorno successivo". In un centro che si è blindato per combattere i furti con spaccata, resta il tema dell’ordine pubblico per quanto si è visto in passato in occasione della Notte Rosa. A mettere in allarme gli operatori erano stati i primi video di Tik Tok fatti da giovani che annunciavano il ritorno a Riccione. Era la seconda metà di maggio. Da allora altri segnali di pericolo sui social non sono arrivati ma l’attenzione resta alta e l’attesa per l’evento ‘rosa’ è più legata al timore di disordini che ala voglia di festa. "Come comitato – conferma Pasquale Lonero, presidente del comitato di viale Dante – andremo anche a organizzare iniziative di intrattenimento per un pubblico selezionato e adulto. Ma la partecipazione degli operatori alla ‘Notte rosa’ resta molto limitata. All’ipotesi di realizzare allestimenti a tema non sono arrivate disponibilità". Il cambio di data della manifestazione rispetto al passato non viene visto come una garanzia di sicurezza. "Il palinsesto delle iniziative ed eventi realizzate dal Comune – riprende Metto – è in linea con un pubblico adulto e qualificato. Ma questo accadeva anche in passato. Alle bande di persone che hanno creato problemi in passato non penso interessi il palinsesto". Dunque "abbiamo preferito tutelarci con la vigilanza privata". Anche altri comitati cittadini in zona mare negli ultimi giorni hanno discusso nelle chat interne sulla necessità di adottare provvedimenti simili, ma ad oggi ad essersi assicurati i vigilantes è solo l’area di viale Ceccarini.

Intanto il Comune ha emesso l’ordinanza che vieta la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro su tutto il territorio comunale e non solo nella fascia mare. Il divieto vale tutto il weekend, da venerdì a domenica, dalle 20 alle 7 del mattino del giorno successivo. Inoltre nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica l’orario della musica nei locali andrà in deroga. La musica potrà andare avanti fino alle 2,30 nella notte.

Andrea Oliva