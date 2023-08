Notte rosa, la petizione in municipio

La petizione contro la Notte rosa arriva in municipio a Riccione. Ieri i referenti di Azione Riccione si sono recati in Comune per consegnare alla commissaria Rita Stentella le prime 500 firme raccolte online. "Oltre ad aver recepito il suo invito ad abbassare i toni e confermare la nostra disponibilità a collaborare anche con le altre forze politiche – spiega il coordinatore di Azione, Gianluca Vannucci –, abbiamo chiesto alla dottoressa Stentella di ascoltare non solo noi proponenti di questa raccolta firme, ma soprattutto chi ha il polso della città, ossia gli operatori turistici, i cittadini di Riccione e anche i numerosi possessori di seconde case che ricordiamo sostengono in modo importante l’economia riccionese e che evitano appositamente quel weekend Riccione durante lo svolgimento della notte rosa".

Infine: "Ribadiamo che questa non è una battaglia politica, ma una richiesta di ascolto che nasce dal basso, da chi è esasperato, e rivolta a chi non comprende come si possa proseguire questo accanimento sulla Notte Rosa che è ormai diventata un evento che sta vivendo negli ultimi anni la sua fase crepuscolare".