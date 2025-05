Notte rosa senza concerti: "È più importante la sicurezza"

Notte Rosa senza concerti in piazza. "Sottotono? Quello che importa è un controllo importante sulla sicurezza per evitare situazioni che danneggino la città, i turisti e gli operatori" sottolinea Alfredo Rastelli presidente di Confcommercio. Quest’anno la Notte rosa cadrà tra il 20 e il 22 giugno, anticipata rispetto al passato. Oltre a questo, altra novità di quest’anno, Riccione non avrà grandi concerti in piazza, al contrario di quanto accadrà a Rimini e Misano, ad esempio. Tra il venerdì e la domenica le iniziative più importanti saranno il Goovi Summer Wave al sabato, un evento con Michelle Hunziker dedicato al benessere e al fitness nella zona della spiaggia libera davanti a piazzale San Martino, e sempre nella serata di sabato sera la danza in piazzale Roma con Kledi Kadiu e l’Accademia Antonella Bartolacci. Infine all’alba di domenica tornano le albe in controluce. Nessun concerto con grandi nomi sul palco. "L’idea di pensare eventi più adatti alle famiglie, e non a concerti che potrebbero essere ben più dispendiosi, può essere condivisibile – riprende Rastelli –. Quello che gli operatori chiedono non sono tanti i concerti quanto un controllo ampio e puntuale sulla sicurezza. E quanto ci preoccupa in occasione della Notte rosa".