Notte Rosa, task force per la sicurezza

Sicurezza e musica, è tornata la Notte rosa. Incontro ieri mattina in municipio tra i referenti delle categorie economiche e la commissaria Rita Stentella alla vigilia di un evento che a Riccione è sempre stato vissuto con diffidenza dagli operatori turistici, preoccupati dalle ricadute in termini di ordine pubblico.

"Dagli incontri che abbiamo avuto con la commissaria, le stesse forze dell’ordine e la comandante della polizia locale Isotta Macini – premette il presidente di Federalberghi Bruno Bianchini – ci è stato garantito il medesimo impegno in termini di risorse, uomini e strategie rispetto allo scorso anno. Abbiamo voluto incontrare ieri mattina nuovamente la commissaria per ribadire la priorità che la sicurezza riveste per tutti noi".

Le zone ‘calde’ in città restano le stesse. "È ovviamente necessario – riprende Diego Casadei presidente della Cooperativa bagnini – il lavoro del tavolo di regia per coordinare le azioni in termini di sicurezza e controllo dell’ordine pubblico. Ci sono luoghi che necessitano di molta attenzione e mi riferisco alla stazione ad esempio". ‘Attenzionate’ saranno anche le aree della zona centrale, degli assi commerciali principali e del lungomare. A queste i bagnini hanno aggiunto "piazzale Roma e la spiaggia libera antistante". È qui che le bande di giovani si fermano, ed è qui che da settimane ormai, vigili e forze dell’ordine eseguono controlli e identificazioni che in più casi hanno prodotto denunce e sequestri.

"Oggi la presenza del palco per gli eventi e degli allestimenti relativi occupa parte dello spazio. Abbiamo manifestato la preoccupazione che la presenza in massa di questi gruppi possa spalmarsi sugli stabilimenti confinanti".

C’è anche un altro elemento che le categorie hanno sottolineato, ovvero la necessità di anticipare le mosse delle baby gang. "È necessario – dice Casadei – capire come questi gruppi si muovono a partire dai social".

C’è poi la musica. Un anno fa la giunta Angelini il giorno prima del weekend rosa se ne uscì dicendo che la musica doveva finire all’una della notte e alle 2,30 solo nelle zone di spiaggia al Marano e a sud. Quest’anno il provvedimento del prefetto uniforma gli orari su tutto il litorale consentendo musica fino alle 2,30 nei pubblici esercizi della zona mare. La proroga degli orari della musica non trova ostacoli o dubbi tra le categorie, né da parte degli albergatori, vedi Bianchini, né dei bagnini. "Non è un problema se i turisti restano nei locali o chiringuito un’ora in più – chiude Casadei –, purché siano persone che vogliono divertirsi serenamente, e qui torniamo alla sicurezza. La vera priorità per vivere una Notte Rosa senza problemi".

Andrea Oliva