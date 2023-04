Notti alcoliche, ritirate otto patenti

Alcol e droga alla guida. I controlli della polizia municipale di Rimini si sono concentrati nella notte in zona Miramare. Il posto di controllo si trovava su via Principe di Piemonte all’altezza di via Martinelli. Quando sono scoccate le sette del mattino erano stati 25 i controlli effettuati con ben 8 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti. Ad avere alzato il gomito sono stati 6 conducenti che oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad un anno, potrebbero affrontare anche lavori di pubblica utilità. Stessa sorte, ma con una sospensione da uno a due anni, per il conducente con il valore più alto, 1,60, oltre 3 volte quello consentito. Un conducente è stato trovato con piccole quantità di marijuana.