Notti in bianco per chi abita vicino al ponte della ferrovia : "Troviamo una soluzione"

Vivo al grattacielo da tanti anni, ma ancora non mi sono assuefatto ai forti rumori che propagano i treni quando transitano sul ponte di ferro del porto canale, in particolare quelli merci notturni che passano senza fare alcuna sosta. È chiaro che non si può sostituire il ponte di ferro, ma mi chiedo se non si possa fare proprio nulla per limitarne i rumori. Perchè non pensare a barriere fonoassorbenti o altro, considerate le nuove tecnologie che sono a disposizione? Il Comune e Rfi si mettano intorno a un tavolo per trovare una soluzione adeguata per la soddisfazione dei residenti.

R.B.