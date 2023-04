"Notti insonni" I residenti contro la Villa delle Rose

"I residenti che vivono attorno alla discoteca Villa delle Rose sono stanchi di subire ogni estate problemi di forti emissioni sonore, chiusure in orari ben aldilà di quanto previsto e disagi attorno alle loro case". Il consigliere comunale, Luigi Guagneli dà voce ai misanesi che abitano nelle vicinanze del locale, e anche alle loro intenzioni: "Sono stanchi di non essere ascoltati e di non ricevere risposte a tal punto che stanno pensando ad un eventuale esposto al prefetto". Come già accaduto in collina a Riccione con la levata di scudi dei residenti contro le disco, accade la medesima cosa a Misano. Guagneli nei mesi scorsi ha sollecitato il sindaco Fabrizio Piccioni a intervenire prima della partenza della nova stagione estiva. "Ho inviato al sindaco un documento il 20 febbraio dove chiedevo novità sugli impegni che si era preso in proposito. Ad oggi nessuna risposta. Attendiamo novità concrete sulle soluzioni da adottare per l’estate, e speriamo che non si attenda settembre per trovare rimedi".