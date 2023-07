Fine settimana in Riviera per Totò Schillaci. Il bomber nazionale tre anni fa lanciò a Rimini nel trentennale di Italia ’90 il brano ‘Gli anni degli anni’ insieme a Mario Fucili dei 78 Bit. La coppia è stata avvistata al ‘Re dei Mari’ e al ‘Bar Laura’, ed è scattato il selfie con le tante persone che hanno voluto immortalare il momento. Schillaci è reduce dalle fatiche di Pechino Express e dal concerto dei Cugini di Campagna a Prato. Ha scelto un weekend rilassante a Rimini e in riviera a tre anni di distanza dalla canzone lanciata ricordando le Notti magiche di Italia ’90. Per Schillaci anche sole al bagno 5 di Marina Centro, e anche qui si è dimostrato disponibile a foto, selfie e autografi con lo staff e i tanti fan che lo hanno riconosciuto.