Novafeltria, all’ex cava si pedala Pronta la pista per mountain bike

Una pista da cross country per gli appassionati di mountain bike, nell’ex cava Monte Ceti a Novafeltria. È quella che verrà inaugurata il 14 maggio, dopo mesi di lavori di riqualificazione e rinaturalizzazione dell’area che la Cbr (la Cooperativa braccianti riminese, proprietaria dell’ex cava) ha concesso gratuitamente al Comune. La pista avrà tutte le caratteristiche per essere riconosciuta anche a livello internazionale. Una pista moderna adattabile ad ogni gara, che si snoda su 3 km con 120 metri di dislivello. Il tracciato è stato disegnato da Massimo ’Wolf’ Dolci, perfezionato con i giovani della Valmaracing, e si divide in due parti: una suggestiva all’interno del bosco, l’altra allestita con salti, sponde, dossi e curve paraboliche. Il cross country è una disciplina della mountain bike con sentieri all’interno di percorsi naturalistici e di campagna, nel rispetto dell’ambiente. "Ci sarà anche una piccola pista per bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa disciplina sportiva – dice il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini – La pista nei giorni scorsi è stata collaudata dall’ufficio tecnico. Verrà inaugurata il 14 maggio durante la tappa della Caveja Bike Cup". La pista sarà facilmente raggiungibile anche dalla ciclopedonale che collega la Valmarecchia a Rimini.

r. c.