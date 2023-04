Novafeltria, anziano attraversa e viene travolto da un’auto

Stava attraversando la strada con la borsa della spesa, quando è stato travolto da un’auto ed è finito a terra. Grande paura per un anziano residente in Valmarecchia, coinvolto in un incidente avvenuto ieri mattina nel centro abitato di Novafeltria. L’episodio si è verificato in via II Giugno, all’incrocio con via Primo Maggio, non lontano dalla caserma dei carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale dell’Alta Valmarecchia, ai quali sono stati affidati i rilievi. L’anziano, che in quel momento stava attraversando la strada con in mano la borsa della spesa, per cause ancora in corso di accertamento è stato colpito da un’automobilista al volante di un’Alfa Romeo Mito. L’impatto è stato molto violento e l’anziano finito a terra sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i mezzi di soccorso. Le condizioni del ferito hanno quindi spinto gli operatori sanitari a richiedere l’intervento dell’eliambulanza, atterrata non lontano dal luogo dell’incidente. Una volta stabilizzato, l’anziano è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118, che è ripartito in direzione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove fino a ieri il ferito risultava ancora ricoverato, pur non essendo in pericolo di vita. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico. Sul posto, in via II Giugno, sono intervenute le pattuglie della polizia locale dell’Alta Valmarecchia e dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.