Novafeltria avvia i progetti

I finanziamenti dopo l’alluvione premiano Pennabilli e S. Agata ma Novafeltria è il primo comune a scattare sui blocchi con i progetti sovvenzionati. Con 1.600.000 euro si andrà a sanare i danni causati da 14 frane, di cui 11 che interessano la viabilità e le frazioni isolate, e 3 per caduta muri e pista ciclabile. Oltre a Ca’ del Gallo, sono previsti tre interventi in altrettante località di Ponte S. Maria Maddalena, due a Torricella e località La Valle. Anche Perticara sarà investita da tre interventi: la strada che immette al centro storico, Pian del Bosco e Montecchio". L’assessore Pandolfi: "Tra 15 giorni verranno affidati i lavori per completarli entro l’estate".