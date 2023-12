Novafeltria, coro di no contro il Cau. La Lega porta il caso in Regione

Solo al 20% di chi bussa al punto di primo soccorso a Novafeltria viene ‘sventolato" il codice bianco e verde. Tutti gli altri, cioè l’80%, arrivano all’ospedale Sacra Famiglia in maniera appropriata. "Se si vogliono ulteriormente ridurre gli accessi impropri non serve istituire un nuovo servizio, basta educare ed informare i cittadini nel corretto utilizzo degli attuali servizi e meglio organizzare la guardia medica": anche Valmarecchia Libera, coalizione che raggruppa i partiti di centrodestra della vallata, si schiera contro il Cau (Centro di assistenza urgenza) a Novafeltria. E ci va giù pesante: "Siccome a pensar male si fa peccato ma a volte ci si indovina, un Cau a Novafeltria avrebbe solamente l’obiettivo di indebolire l’attuale presidio per poi farlo gradualmente gestire da medici non appositamente formati, preludio alla gestione del servizio con solamente una auto medica". La coalizione parla di anni di promesse non mantenute. Ma la crociata contro il Cau non riguarda però solo l’alta Valmarecchia. Un deciso pollice verso arriva da Santarcangelo col consigliere regionale leghista Matteo Montevecchi (nella foto) che in consiglio ha portato il caso dell’ospedale di Santarcangelo e degli ospedali di prossimità (Cattolica ad esempio). "La trasformazione dei pronti intervento in Cau cristallizza la situazione acuendo ancor di più il depotenziamento dei presidi di urgenza-emergenza posti negli ospedali di provincia. Tutto ciò concorre a rendere i Cau strutture più simili alla Medicina di Base che a servizi al limite per l’urgenza". Alla Giunta chiede "se la Regione Emilia-Romagna ha intenzione di intervenire con gli opportuni correttivi alla riorganizzazione regionale".