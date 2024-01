Novafeltria dà un taglio a bollette e blackout

Quando un problema ai lampioni diventa l’opportunità per illuminare meglio un intero paese. Nei giorni scorsi a Novafeltria ci sono stati diversi problemi all’illuminazione pubblica, riscontrati in alcune zone del capoluogo e di Secchiano. Un inconveniente dovuto a due quadri elettrici che non rispondevano più al richiamo da remoto. Dopo alcune prove per ristabilire la luce, Novafeltria ha potuto festeggiare comunque il Capodanno senza restare al buio grazie al montaggio di orologi che permettono un’accensione manuale. Le due zone del comune rimaste al al buio erano quella da via XXIV Maggio al semaforo verso Ponte Rio Rosso, e la frazione di Secchiano dalla piazza verso valle. Gli orologi resteranno attivi fino al momento in cui si procederà alla sostituzione delle lampade attuali con quelle a led. Installazione che partirà questo mese. "I led saranno installati in tutto il territorio comunale – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Pandolfi – Inoltre metteremo in sicurezza gli impianti e sostituiremo i pali obsoleti, arrugginiti o non sicuri". Per vedere le nuove luci a Novafeltria bisognerà attendere: il via ai lavori è previsto questo mese, la fine dipenderà anche dai tempi di consegna materiale dal produttore alle ditte vincitrici dell’appalto, Enel Sole e la Antonioli di Riccione. Costo dell’operazione 1,5 milioni, inclusa la progettazione. Il Comune ha acceso un mutuo, ma "con la nuova illuminazione risparmieremo circa il 60% sulle bollette dell’energia".

m.c.