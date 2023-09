Novafeltria, guerra sull’ospedale. Il Pd: "Il sindaco si dà malato"

Continua la battaglia sull’ospedale di Novafeltria tra la giunta e il Pd. Da una parte il sindaco Stefano Zanchini (foto), nonché anche assessore alla sanità per l’Unione Valmarecchia, che lunedì sera all’incontro con l’Ausl aveva protestato contro la riforma regionale: "Vuole ridurre ulteriormente gli ingressi in pronto soccorso e in realtà come la nostra è creare un problema. Il punto di primo intervento si trasformerà in uno dei nuovi Cau, i Centri di assistenza e urgenza. Poco più di un semplice ambulatorio. L’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha parlato di un progetto speciale per Novafeltria, come quello di Pavullo sul Frignano. A noi le promesse elettorali non bastano. Ci interessa salvaguardare l’ospedale ’Sacra Famiglia’ e mantenere lo status di struttura sanitaria in zona disagiata".

Pronta la risposta del Pd locale: "Il sindaco Zanchini si è scoperto sommo difensore dell’ospedale, ma le sue assenze alla conferenza territoriale socio-sanitaria sono state 5 su 6. La Conferenza è l’organo che esercita funzioni di indirizzo sull’Ausl Romagna. Sono presenti sindaci e presidenti provinciali. E’ quello il tavolo istituzionale su cui l’amministrazione avrebbe dovuto difendere l’ospedale Sacra Famiglia, e non l’ha fatto. I verbali di seduta, da gennaio a maggio, vedono le presenze di Zanchini al 16%: una volta su sei. E in sua assenza non c’era nemmeno un delegato di Novafeltria. Questi sono i fatti". Il Pd difende l’assessore Donini: "L’impegno preso da Donini per l’avvio di un progetto speciale è un fatto. La volontà che il progetto prenda forma nel più breve tempo possibile è un altro fatto. Zanchini fa solo chiacchiere e non servono a nulla".

r.c.