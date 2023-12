Novafeltria, il Pd accusa: "La scuola è inagibile e il Comune non fa nulla"

Il Pd di Novafeltria non fa sconti al sindaco Zanchini e alla giunta, dopo che l’amministrazione è stata costretta a chiudere per inagibilità la scuola elementare. "Già nel 2017 un assessore aveva dichiarato: sappiamo benissimo che la nostra scuola elementare è al di fuori di ogni normativa. Più di recente due aule (al pianterreno) erano state dichiarate inagibili e già da anni si moltiplicavano segnalazioni di nuove lesioni. E allora perché attendere la chiusura forzata dell’edificio per impegnarsi per una soluzione alternativa?". Tanto più, rincara il Pd, che "la Regione sia nel 2022 sia quest’anno ha messo a disposizione e finanziato oltre cento interventi per l’edilizia scolastica. Perché allora il Comune non ha agito in tempo per rendere sicuro e funzionale l’edificio scolastico?". I dem ricordano che "nella lista dei progetti approvati dalla Regione c’è un solo intervento di Novafeltria: la ricostruzione della palestra Molari". Invece "non c’è traccia della scuola elementare, dichiarata inagibile dallo scorso 18 novembre a causa di ben noti problemi strutturali". Non solo: "Il progetto per la costruzione della nuova scuola elementare non compare nemmeno nel programma delle opere pubbliche del trienno 2023-2025. Riteniamo che l’episodio sia di una gravità inaudita e rappresenti il paradigma dell’incapacità di questa amministrazione. Il comune versa in uno stato di abbandono completo, il capoluogo e le frazioni che cadono a pezzi". Come la scuola.