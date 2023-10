Novafeltria, il sindaco attacca l’Ausl: "Ci serve un vero Pronto soccorso"

"A Novafeltria serve un Pronto soccorso vero". Il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini (nella foto), non ci sta alla riorganizzazione della rete di emergenza urgenza varata dalla Regione, che vuole trasformare il pronto intervento in uno dei nuovi Cau, ovvero un centro di assistenza e urgenza. Un presidio con funzioni limitate, "coadiuvato da dottori della guardia medica, e non provenienti dalle urgenze", attacca Zanchini.

Che torna sul tema un mese dopo l’infuocata assemblea pubblica sulle sorti dell’ospedale ’Sacra famiglia’ a Novafeltria. Dove attualmente le urgenze sono trattate da medici che fanno riferimento al dipartimento di emergenza e urgenza, in possesso di competenze e titoli idonei a trattare i pazienti che arrivano al pronto intervento. "Il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori – continua Zanchini – nonostante le rassicurazioni ha affermato che il punto di primo intervento resterà, ma ci sarà anche un Cau che non servirebbe, perché esistono già altre strutture sanitarie preposte a offrire lo stesso tipo di servizi". Il Cau per definizione "riceverebbe pazienti con grado di assistenza lievi, mentre gli altri malati gravi dovrebbero comunque chiamare il 118 e recarsi a Rimini con tutte le conseguenze del caso. "È necessario – ribadisce Zanchini – che l’ospedale di Novafeltria sia riconosciuto anche come Pronto soccorso in zona particolarmente disagiata. Che, stando al decreto Balduzzi, prevede l’esistenza di un vero e proprio Pronto soccorso con medici formati per le urgenze".

Intanto anche altri sindaci della Valmarecchia e il comitato ’Giù le mani dall’ospedale’ intendono portare avanti le loro posizioni in merito. "Inoltreremo la nostra richiesta alla Regione e cercheremo di incontrare il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore alla sanità Raffaele Donini", conclude Zanchini.

Andrea G. Cammarata