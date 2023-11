Novafeltria, la protesta di residenti e comitato: "Lunghe liste d’attesa per una visita all’ospedale . C’è chi è costretto a rivolgersi alla sanità privata"

Nuovi disservizi segnalati dai cittadini all’ospedale ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria. I residenti lamentano problemi nella prenotazione di visite specialistiche, con ritardi infiniti: per una visita endrocrinologa si devono aspettare circa 6 mesi, per una visita con ecocolordoppler minimo tre mesi. "Non è possibile aspettare così tanto – osservano alcuni residenti – Non parliamo poi della visita oculistica. Sembra che l’oculista non ci sia più in ospedale, perché quando si prenota, l’appuntamento viene sempre fissato in altre sedi della provincia e mai a Novafeltria. Ma se uno non può spostarsi da qui, come deve fare? È costretto sempre più spesso a rivolgersi al sistema sanitario privato. Questo non è giusto. Non tutti hanno possibilità economiche per sostenere certe spese".

Sulla questione il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ ha pronta una nuova lista di lamentele da consegnare alla direzione dell’Ausl Romagna. "Dopo gli ultimi incontri il direttore generale Tiziano Carradori – fa sapere il il comitato – ci ha detto di continuare a segnalare i problemi in Valmarecchia. Torneremo nuovamente a presentare queste segnalazioni. Ogni settimana c’è una cosa nuova. Ma noi non molliamo. Dobbiamo tutti continuare a tenere alta l’attenzione – continua il comitato – verso il nostro territorio e i disservizi socio-sanitari, e far capire all’azienda che il nostro ospedale ha bisogno di essere riconosciuto come ospedale in area disagiata, servono più personale, macchinari, servizi".

r. c.