Novafeltria, la Regione promette:: "L’ospedale verrà potenziato"

Il centrosinistra di Novafeltria batte i pugni in Regione per difendere l’ospedale ’Sacra Famiglia’. Da mesi le sorti del nosocomio sono al centro di accese polemiche tra maggioranza e opposizione. Il comitato cittadino ’Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ ha bocciato il piano di riorganizzazione dell’Ausl. Lunedì 25 si terrà un incontro pubblico (in teatro) sul futuro del ’Sacra Famiglia’.

Nel frattempo una delegazione del centrosinistra di Novafeltria ha fatto tappa due giorni fa a Bologna, per incontrare l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini. Al centro la riorganizzazione portata avanti dell’Ausl Romagna che, con le nuove linee d’indirizzo regionale, ha elaborato di recente un piano di ristrutturazione dei presidi ospedalieri dislocati sul territorio e previsto la trasformazione del pronto intervento di Novafeltria in uno dei nuovi Centri di assistenza e urgenza (i cosiddetti Cau). "Una struttura che tratterebbe solo i bisogni a bassa intensità clinica e assistenziale – dicono dal Pd di Novafeltria il segretario Giorgio Ricci e il capogruppo Ottavia Borghesi – Capiamo la necessità di dare risposte al mutato quadro sanitario nazionale e alle nuove complessità, ma non si possono non riconoscere le specificità dell’alta Valmarecchia e del ’Sacra Famiglia’". Un ospedale "che ha un’importanza vitale per un territorio vasto come la Valmarecchia e riconosciuto come area disagiata. Serve una struttura sanitaria capace di trattare con rapidità le emergenze più gravi".

Donini ha assicurato che la riforma cambierà i servizi di cura e assistenza per le emergenze e potrà rappresentare "un modello virtuoso da estendere a tutto il Paese". Ma ha anche riconosciuto le caratteristiche peculiari dell’alta Valmarecchia e per questo si è detto "disponibile a realizzare un progetto speciale, da condividere con Ausl ed enti locali. Il modello a cui tendere è quello dell’ospedale di Pavullo nel Frignano (nel Modenese), con un nuovo Pronto soccorso, dotazioni tecnologiche innovative, una superficie ampliata, percorsi d’accesso differenziati, sala radiologica dedicata". Il Pd di Novafeltria ha accolto con favore la proposta di Donini: "Daremo il nostro contributo al progetto. Ci chiediamo cosa stia facendo invece l’amministrazione. In questi anni poteva farsi portatrice di una proposta simile e cercare di salvare l’ospedale. La giunta Zanchini è del tutto assente dai tavoli di confronto politico". Resta da capire ora la risposta degli enti locali e quale sarà il piano per la tutela e lo sviluppo dell’ospedale Sacra Famiglia.

Rita Celli