Novafeltria, parcheggia la macchina in giardino: gli rubano l’auto mentre cena con la famiglia

Ha lasciato l’auto parcheggiata in giardino, come tante altre volte. Il tempo di cenare a casa, e quando è uscito fuori per riprendere l’auto e raggiungere gli altri volontari impegnati ad allestire il carro di Carnevale la macchina (una Golf) era sparita. Il furto è avvenuto giovedì sera a Novafeltria. I ladri hanno rubato la vettura nel cortile di casa, disfandosi del seggiolino utilizzato per trasportare i bambini, che il proprietario ha ritrovato gettato a terra in giardino. L’uomo è andato a denunciare il furto ai carabinieri di Novafeltria, che stanno indagando su questo e altri episodi. Già perché nella stessa serata c’è stato un altro tentativo di furto d’auto nella zona.