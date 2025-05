Novafeltria, rivoluzione in centro: "Da giugno stop ai bus in piazza"

Rivoluzione per la viabilità nel centro storico di Novafeltria. Da fine mese gli autobus non transiteranno più in piazza Vittorio Emanuele II. Ieri mattina è stato inaugurato il primo tratto della nuova strada che collegherà la Marecchiese a largo Bonifazio, per una nuova fermata-stazione per le partenze e gli arrivi dei pullman a servizio del centro. La via Battelli diventerà a senso unico in direzione stazione-centro. Via Stazione Mercatino Marecchia è il nome scelto per la nuova strada, un omaggio alla vecchia denominazione di Novafeltria. Dopo diversi mesi di lavoro, il primo stralcio è ora aperto. "Ieri mattina abbiamo inaugurato il primo tratto – dice il sindaco Stefano Zanchini – La seconda parte sarà completata in queste settimane, a ridosso dell’ex stazione. Si tratta di un intervento atteso, realizzato grazie a un bando sulla rigenerazione urbana, vinto nel 2023. Un’opera fondamentale per migliorare la viabilità, riqualificare l’intera via e la zona della vecchia stazione dei treni, dove è prevista la rigenerazione anche di alcuni spazi storici. Contestualmente l’intervento ci permetterà di spostare definitivamente la stazione dei bus dalla piazza principale". "In questo modo – conclude il sindaco – ci attiveremo per il futuro del centro storico: nei prossimi mesi ci sarà il lancio di un concorso di idee per ideare un progetto di riqualificazione della piazza Vittorio Emanuele II".

Rita Celli