Novafeltria, si alza il sipario del Sociale

Un teatro abitato da artisti. È quello che diventerà il Sociale di Novafeltria per questa nuova stagione. Alla gestione la compagnia Teatro Patalò, che collaborerà con l’assessorato alla cultura, con Ater Fondazione e l’Arboreto Teatro Dimora. La direzione artistica sarà affidata a Luca Serrani e Isadora Angelini. In questi primi due giorni, oggi e domani, ci sarà una serie di ospiti come Claudio Gasparotto, Denis Campitelli, Antonio Ramberti e tanti altri. Da questi due giorni, si dirameranno poi le diverse sezioni di programma: contemporaneo, spettacoli per ogni età, teatro per famiglie, residenze creative. Si parte il 3 febbraio con Elena Bucci e Angela Malfitano con Per Magia, per proseguire il 25 e il 27 febbraio con il Macbeth di Luca Stetur, la commedia noir di Rita Frongia Era Meglio Cassius Clay (4 marzo), il recital L’amica geniale a fumetti di e con Chiara Lagani il 18 marzo, e poi lo spettacolo di poesia Divine con Danio Manfredini (22 marzo). Il 6 aprile arriverà Roberto Mercadini con Felicità for Dummies, mentre il 16 aprile si darà spazio alla poesia e alla fotografia con Elisabetta Zavoli, Stefania Prandi, Azzurra D’Agostino. Spettacolo all’aperto il 23 aprile con il teatro Due Mondi, nel giardino della biblioteca. Matinée per studenti con il Teatro Patalò, dal 19 al 21 marzo, per i 100 anni dalla nascita di Calvino, Odissea al mare (1 e 2 aprile), Abu sotto il mare (7 e 8 maggio). Tra marzo e giugno ci saranno sessioni di prove aperte e residenze creative con l’Arboreto, e non mancheranno laboratori di teatro, danza, canto, scrittura. Per bambini e famiglie saranno tre le giornate dedicate: 15 gennaio il Teatro Gioco Vita in Il più furbo, il 12 febbraio Il lupo e i sette capretti di Tanti Cosi Progetti e il 12 marzo Solares Fondazione delle Arti con La pancia del mondo.