Novafeltria, tutti in piazza per il rito della pigiatura. Boom di pubblico alla Fiera del tartufo di Sant’Agata

Valmarecchia regina delle fiere e delle sagre d’autunno. Domenica, complici il sole e le temperature miti, Sant’Agata Feltria e Novafeltria hanno fatto registrare il soldout, con la Marecchiese ’imballata’ dal traffico. La gara dei cani da tartufo, in scena durante la seconda giornata della Fiera nazionale del tartufo di Sant’Agata Feltria, ha visto protagonista assoluto Christian Fiori di Bagnacavallo. I suoi due cani Pan e Viola, entrambi lagotti, hanno vinto il primo e il secondo premio, lasciando le briciole agli altri concorrenti (20 in tutto). Gara di cani a parte, la Fiera l’altro ieri ha registrato il pienone. Un soldout che fa ben sperare per il prosieguo della manifestazione.

Sabato e domenica, a Novafeltria, è andata in scena invece la settima edizione della Festa della vendemmia. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, vanta solide radici nelle tradizioni del paese. Negli anni ‘30 era infatti tradizione compiere il rito della pigiatura, con ragazze e bambini come protagonisti. Un rito che si è ripetuto domenica – giornata clou della festa – davanti al municipio, così come il corteo in costume con figuranti con abiti d’epoca e attrezzi del passato (foto). Centinaia di persone, stand affollati, commenti entusiasti sulle pietanze e laboratori molto partecipati. "Sono state due belle giornate – dice il sindaco Stefano Zanchini – per una festa paesana che rievoca le tradizioni e mette insieme generazioni diverse".

m.c.