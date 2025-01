Novafeltria, un Respiro in scena per il centenario del teatro Sociale

Ai nastri di partenza la nuova stagione teatrale di Novafeltria che celebra il centenario del suo storico Teatro Sociale. ‘Respiro’ intratterrà il pubblico da gennaio ad aprile con il Teatro Patalò, raccontando il progetto insieme alle letture di Luca Serrani e al live acustico di Donatello Angelini. Si parte martedì 28 gennaio con la compagnia Balletto Civile (foto), guidata dalla coreografa Michela Lucenti, che porta in scena una versione site-specific di Nothing, nel nome del padre del figlio e della libertà, tratto da Re Lear di William Shakespeare. Si prosegue sabato 8 febbraio con Isadora Angelini e Luca Serrani con tre giovani performer collaboratori di Teatro Patalò, insieme al compositore Davide Tura e alla violoncellista Ulyana Skoroplyas in Ariel. Venerdì 21 febbraio sarà la volta de La medusa, di Enrico Malatesta con Lucia Fontanelli, liberamente ispirata da Aqua Viva di Clarice Lispector. In marzo venerdì 7 marzo si continua con Paola Tintinelli e Rossana Gay sul palco con La Ballata delle Falene, dagli scritti di Virginia Woolf e di altre donne, e giovedì 20 con Denis Campitelli che presenta Zitti Tutti di Raffaello Baldini. Nella produzione del Teatro Due Mondi, Campitelli porta in scena il testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini, per la prima volta nei panni del drammaturgo. Venerdì 4 aprile alle 21 serata di gala dedicata al centenario del Teatro Sociale con Claudio Morganti, Attilio Scarpellini e Renzo Trotta). Mercoledì 30 aprile festa di chiusura della stagione teatrale col concerto della Piccola Orchestra Orientabile (Italia, Messico) in Dalla Cumbia alla Samba, in viaggio per i tropici.

ni. co.