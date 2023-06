Novafeltria, Zanchini chiede il pediatra fisso

Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini (nella foto) replica all’attacco del Pd sulla gestione dell’ospedale promettendo a tutti un impegno "deciso" per "reperire un pediatra fisso".

"Il Pd dimentica che l’ospedale copre tutta la Valmarecchia e quindi interessa anche le altre amministrazioni, andiamo avanti sulla nostra strada", ha detto Zanchini. Una polemica scaturita a seguito dall’incontro di venerdì scorso sul futuro del ‘Sacra Famiglia’, a cui hanno partecipato i sindaci della Valmarecchia e le associazioni su invito dell’Asl "che – ha precisato Zanchini – evidentemente non ha ritenuto opportuno invitare l’opposizione". "L’ospedale procede bene sulle attività di Medicina interna e l’attività chirurgica sta crescendo – continua Zanchini –, ci sono anche progettualità per la terapia antalgica il sabato".

Quanto alla carenza particolare in pediatria: "Il 4 luglio durante l’incontro con l’assessore della Sanità che verrà ad inaugurare la Casa della Salute – aggiunge Zanchini – proveremo, dal punto di vista amministrativo, a forzare delle convenzioni, in deroga alle regole, cercando la possibilità di reperire un pediatra che copra tutti i giorni della settimana attraverso un incarico straordinario, o tramite la disposizione dell’Asl a fornirne uno". "Purtroppo i medici convenzionati vanno dove vogliono, non possiamo obbligare nessuno a prendere una convenzione".

"L’ospedale – conclude Zanchini – presenta problematiche come pressoché in tutte le strutture della provincia".

Intanto, non si è fatta attendere la nota del comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ che ha bollato come "deludente" l’esito della riunione. "Dopo 7 anni di promesse e 5 dalla disposizione della direzione dell’assessorato alla salute di configurare il ‘Sacra Famiglia’ come ospedale di base in area particolarmente disagiata, ancora nulla è stato fatto". "La carenza di risorse mediche – continua la nota del comitato – non può essere portata come scusa, i due ambulatori privati a Novafeltria contano 69 medici (di cui 3 chirurghi)". Una gestione ospedaliera che, insomma, "ingrassa le casse dei poliambulatori privati e di conseguenza la migrazione degli interventi presso le strutture convenzionate o, per chi può permetterselo, verso le case di cura private", conclude il comitato.

Andrea G. Cammarata