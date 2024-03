Novanta giorni al Tour de France. Un milione di euro per sistemare le strade attraversate dalla corsa

Meno novanta. Mancano novanta giorni esatti all’appuntamento in città con il Tour de France. Il 29 giugno la Grande Boucle, per la prima volta nella sua storia, partirà dall’Italia. E la prima tappa sarà proprio la Firenze-Rimini con i suoi 205 km lungo un percorso che presenterà, ai corridori, insidie e salite fin dai primi chilometri. Una tappa che si annuncia entusiasmante, con la volata finale sul lungomare, col traguardo all’altezza del bagno 72.

A tre mesi dallo storico appuntamento, Rimini e tutti gli altri comuni che saranno attraversati dal Tour (l’evento sportivo più seguito in tv nel mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio), si stanno preparando a un piano straordinario di lavori per rattoppare e riasfaltare parecchie strade. "Un piano – sottolinea Giammaria Manghi, il coordinatore organizzativo della Regione per le tre tappe Tour in Emilia Romagna – che non dipende, esclusivamente, dalla Grande Boucle. Alcune strade sono rimaste danneggiate dall’alluvione dell’anno scorso, altre avevano comunque bisogno di interventi dopo l’inverno".

Nella nostra provincia la tappa inaugurale del Tour attraverserà i comuni di Novafeltria (con la salita del Barbotto), Talamello e San Leo, poi i corridori da Montemaggio arriveranno fino a San Marino. Dal Titano scenderanno sulla superstrada di San Marino fino a Rimini, faranno un tratto di Ss16 per poi andare verso mare per gli ultimi chilometri, con il traguardo sul lungomare. A Rimini "saranno complessivamente riasfaltati circa 3 km di strade – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Interverremo sulle vie Settembrini e Chiabrera e sul lungomare". I lavori "costeranno circa 200mila euro – prosegue Morolli – Ci stiamo coordinando con tutti gli uffici competenti e con l’assessorato allo sport". Nel frattempo la Provincia ha appaltato i lavori per la manutenzione "straordinaria" di alcune strade della Valmarecchia che saranno attraversate dal Tour. Questo primo piano di manutenzioni riguarda 24 km di strade, che – si legge nella redazione – si trovano "in condizioni precarie" per la presenza di buche e avvallamenti.

Finanziata dalla Regione, questa prima serie di lavori costerà 358mila euro. Saranno interessate dagli interventi di manutenzione straordinaria le strade provinciali 8 (la Santagatese), 7 (la Novafeltria), 137 (la San Leo Secchiano), 22 (la Leontina) e la 89 bis (Montemaggio). Non saranno gli unici cantieri: sono previsti interventi anche su altre strade. Il conto finale dei lavori di sistemazione in vista del Tour de France sarà superiore a un milione di euro. Soldi che si aggiungono ai 720mila euro, già stanziati dal Comune di Rimini, per ospitare l’arrivo della prima tappa, e alle altre spese sostenute per l’organizzazione e gli eventi collaterali.

