Novantamila euro per fermare la frana

Pennabilli continua la ’battaglia’ contro frane e smottamenti. Stavolta tocca alla Val di Lupo. Qui sono partiti i lavori per sistemare la strada Valpiano-Miratoio: in pratica è quella che collega il borgo a Miratoio e poi svalica a Poggio Bianco. Dell’intervento se ne sta occupando la Provincia, i lavori sono finanziati dal ministero delle Infrastrutture per un importo di 93.072 euro. Il movimento franoso metteva a rischio l’apertura della strada. La viabilità resta garantita, ma durante i lavori si procederà a senso unico alternato.