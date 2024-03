Travolta da un camion ‘pirata’ 90enne ringrazia i vigili che l'hanno soccorsa: “Due angeli”

Santarcangelo, 9 marzo 2024 - Quel giorno se l'era vista davvero brutta. Il camion l'aveva travolta facendola cadere rovinosamente a terra, ma anziché fermarsi a prestarle soccorso il conducente era scappato via. Tanta paura per Angelina, portata d'urgenza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Ma per fortuna la novantenne non aveva riportato gravi ferite, ed era tornata a casa dopo qualche giorno.

L’incontro con i soccorritori

Angelina sta molto meglio, e lei e la figlia hanno voluto ringraziare personalmente gli agenti della polizia locale intervenuti per soccorrerla dopo l'incidente, avvenuto a Santarcangelo in via Pozzo Lungo il 23 novembre scorso. I vigili erano riusciti, dopo poche ore, a individuare l'autista alla guida del camion, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Angelina è andata a incontrare i suoi 'salvatori' al comando della polizia locale, e sua figlia ha voluto ringraziarli pubblicamente con una lettera: "Un grazie di cuore ai due agenti Jader Bonanni e Luca Di Credico, per la loro professionalità e gentilezza. Nel giro di poco hanno individuato colui che aveva investito mia madre mentre e poi, anziché soccorrerla, era fuggito".