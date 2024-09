Nove appuntamenti nel salotto letterario

Nove appuntamenti. Cinque nel mese di ottobre, quattro a novembre. In scena sport e scienza, ma non solo. Torna Mementi, la rassegna letteraria organizzata da Giochi del Titano in collaborazione con la casa editrice bolognese Minerva. Un salotto culturale che anche in questa sua terza edizione saprà offrire spunti di riflessione sui temi che attraversano la collettività, con interessanti focus sul sociale, la scienza, lo sport, la narrazione. Ogni mercoledì del prossimo mese, per cinque volte, alle 18.30, la Giochi del Titano aprirà le porte a scrittori e giornalisti e si proseguirà a novembre con quattro incontri, fra i quali le conversazioni con due esponenti del giornalismo e della comunicazione: l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito e il filosofo e giornalista Marcello Veneziani. A inaugurare questa nuova edizione, mercoledì della prossima settimana, sarà ‘Le Furie di Venezia’, l’ultima opera editoriale di Fabiano Massimi, un romanzo che riporta alla luce uno dei segreti più oscuri dell’epoca del ventennio: la vicenda di Ida Dalser, prima moglie di Benito Mussolini e madre del loro figlio Benito Albino che, in un crudele atto di repressione, furono allontanati e internati per volontà del regime. La settimana successiva, mercoledì 9 ottobre protagonista sarà il libro della giornalista riminese Benedetta Cicognani, che con ‘Onorevole Parolaccia’ svela come il linguaggio dei protagonisti della politica abbia subìto nel tempo un cambiamento di stile, infiorato oggi da parolacce, imprecazioni e volgarità. Emiliano Tozzi, cantante lirico, che non ha mai aver perso di vista le quattro ruote da corsa, ha dedicato il suo ’Sul tetto del mondo’ alla storia di Alessandro Pier Guidi, il pilota Ferrari che ha vinto a Le Mans nel 2023, l’edizione del centenario della corsa di durata più famosa al mondo. Una storia che sarà raccontata mercoledì 16 ottobre. ‘La Morte è servita’ è il romanzo-verità sul sistema delle multinazionali alimentari scritto da Guido Mattioni sul ’palco’ di Rovereta mercoledì 23 ottobre. Ultimo appuntamento il 30 con ’La cita di chi resta’ di Matteo Bianchi. Gli autori converseranno con i giornalisti Debora Grossi, Giuseppe Tassi e Sergio Barducci.