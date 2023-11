Nove cimiteri sul Titano, ma nessun loculo vuoto

Scarseggiano i loculi nei cimiteri del Titano. Un problema del quale, ormai da mesi, si sta occupando la segreteria di Stato agli Interni. In primis incontrando i cittadini per ’raccontare’ quanto contenuto nel decreto delegato che comprende modifiche e integrazioni in materia di polizia mortuaria. Così, all’approssimarsi delle scadenze delle concessioni dei loculi più datati, luci votive (il cui costo per l’anno 2023 non sarà dovuto) e quanto di competenza, la Segreteria con la collaborazione del dirigente dell’Ufficio di Stato Civile, si sta mettendo a disposizione per permettere ai cittadini di porre domande e ricevere risposte precise sul delicato tema. Serate pubbliche decisamente partecipate quelle che si sono svolte sin qui a Fiorentino e Domagnano. Ma la lista degli incontri in programma è ancora lunga: il 7 novembre alla Casa del Castello di Faetano, il 21 novembre alla sala polivalente di Murata per i Castelli di Borgo Maggiore e San Marino Città, il 5 dicembre alla sala polivalente di Serravalle.

"Abbiamo nove cimiteri ma – sono le parole del segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti alla tv di Stato – non abbiamo più loculi a disposizione, nel senso che ne sono rimasti veramente pochi e quindi dobbiamo cominciare a ragionare sui loculi occupati da tantissimo tempo, per far spazio ad eventuali nuove salme che avranno necessità di essere tumulate".

La Segreteria ha messo a disposizione dei cittadini anche una serie di risposte alle domande più frequenti. Tanto per non arrivare alla scadenza dei loculi impreparati. Ad esempio, in molti si chiedono Cosa succederà una volta che i loculi saranno scaduti. "I defunti saranno estumulati nel corso dell’anno 2025. Nel caso non fosse possibile ridurre la salma a resti mortali, si procederà con la cremazione d’ufficio". "Ci sono elenchi appositi – aggiunge il ministro Berti – che sono affissi in tribunale e in caso si tratti di nominativi di propri congiunti è utile partecipare alle nostre serate per avere tutte le indicazioni del caso". Ma presto, per dare un’altra risposta all’emergenza loculi, sono stati previsti anche interventi strutturali in alcuni cimiteri. "Sono iniziati lavori di sistemazione del cimitero di Fiorentino – riferisce il segretario di Stato – e al tempo stesso si sta progettando l’ampliamento del cimitero di Domagnano".