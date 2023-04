Nove milioni per le scuole di Bellaria, il sindaco: "Nuovo plesso in via Bellini, sistemeremo la Ferrarin"

Un pacchetto di opere da 9 milioni, per migliorare le scuole e realizzarne altre. Del piano degli interventi se ne parlerà all’incontro pubblico organizzato dal Comune, che si terrà il 27 aprile al palazzo del turismo (alle 18.30). "Quello dell’edilizia scolastica è un fronte al quale la nostra amministrazione ha rivolto, fin da subito, grande attenzione – premette il sindaco Filippo Giorgetti – E grazie anche ai fondi del Pnrr saranno presto consegnati alla città interventi strategici e di grande rilevanza. Parliamo di opere per quasi 9 milioni di euro nel complesso". Progetti che "non possiamo più rinviare. Risale a metà degli anni ‘70 la costruzione della scuola più recente di Bellaria Igea Marina, la primaria Ferrarin – continua Giorgetti – È fondamentale realizzare una nuova scuola primaria in via Bellini: una struttura moderna e funzionale, per aumentare gli spazi didattici cittadini, che sarà perfettamente integrata, con interventi ad hoc, con il tessuto urbano, stradale e la rete di piste ciclabili che circonda l’area".

Nell’incontro giovedì si parlerà anche dei lavori di ampliamento, ammodernamento, efficientamento energetico e messa in sicurezza della stessa Ferrarin. Per le strutture didattiche la cifra messa a bilacio per gli interventi si aggira sui 7 milioni di euro. Di queste opere e di altri progetti si discuterà all’incontro di giovedì. Tra i relatori ci saranno, insieme agli amministratori e ai dirigenti comunali, i progettisti dei lavori: Federico Barboni per la primaria Ferrarin e Stefano Balassone e Lorenzo Cantalini (dello Studio Dunamis) per la scuola di via Bellini.

r.c.