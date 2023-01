Nove pretendenti per la Popolare Valconca

di Giuseppe Catapano

Nove pretendenti. Nove tra banche, intermediari finanziari e fondi di investimento pronti a muovere passi concreti per assicurare un futuro alla Banca Popolare Valconca. L’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse qualificate diffuso dai commissari straordinari di Bankitalia, Livia Casale e Francesco Fioretto, supportati dall’advisor Prometeia, ha ottenuto "ottimi riscontri". I nove pretendenti, di cui due dall’estero, sono candidati a essere quel "partner di adeguato standing" che i commissari sceglieranno al termine della procedura e che rileverà quote di controllo della banca morcianese.

Chi si è fatto avanti?

"L’avviso pubblico, che è scaduto nella giornata di mercoledì, era rivolto a categorie precise: operatori di mercato dotati di licenza bancaria, intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario e fondi di investimento con esperienza nella partecipazione in istituzioni finanziarie. Tutte le categorie sono rappresentate e più di una banca ha manifestato interesse".

Quali indicazioni sono emerse?

"Indicazioni preliminari, come previsto in questa prima fase. Non ci sono ancora dettagli su offerte economiche, entità della valorizzazione delle azioni della Popolare Valconca e rafforzamento patrimoniale. Questi aspetti emergeranno con le offerte non vincolanti".

Tempi?

"A breve sarà pronto il memorandum che sarà consegnato ai soggetti interessati, in modo che possano procedere, se vorranno, a un’offerta non vincolante. Questo è il prossimo step. Ci siamo dati come termine indicativo la metà di febbraio, prima del previsto".

Poi?

"Ci sarà una prima scrematura. Verrà creata una short list con non più di cinque operatori e i selezionati verranno ammessi a una virtual data room per entrare nel merito dei numeri e procedere a un’offerta vincolante. Immaginiamo che questo possa accadere entro la fine di marzo".

Dunque, soddisfatti per l’esito della vostra ’chiamata’?

"Il riscontro è notevole. Questo testimonia da un lato il dinamismo del mercato, dall’altro l’attenzione a una realtà locale come la Banca Popolare Valconca".

C’è anche Blu Banca, tra i nove pretendenti?

"Non possiamo dirlo, per una questione di riservatezza. Non è opportuno parlare ora degli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse".