Nove scuole, cento articoli "Un racconto bellissimo del mondo che ci circonda"

Una forza della natura, questi ragazzi. Appassionati, brillanti, anche critici. Che s’interrogano sui problemi della loro età e non solo. Hanno raccontato tanto, nelle pagine pubblicate sul Resto del Carlino di Rimini, in oltre 100 articoli. È stata un’edizione speciale, con una nuova premiazione dal vivo. Tre i compagni di viaggio che sono stati a fianco del Carlino, e hanno compreso l’importanza di questo progetto. Si tratta del Gruppo Sgr di Rimini, Banca Malatestiana e la Mostra ‘Arte della Moda’ di Forlì. A invitare i ragazzi a visitare l’esposizione (in programma fino al 2 luglio al Museo civico San Domenico di Forlì), Simona Coltelli: "Porto i saluti della Cassa di Risparmio di Forlì e della Mostra Arte della moda. Siamo felici di aver supportato questo progetto, perché sappiamo bene cosa vuol dire andare a scuola, impegnarsi, e lavorare duro. E come questo tipo di iniziative rendono tutto più interessante. Bello il lavoro di gruppo che c’è dietro ogni articolo. Vi invito a venire a Forlì a vedere la mostra, abbiamo quadri abbinati a abiti di grandi maison. Come fate voi a scuola: più mondi che si incontrano e arricchiscono".

Per Banca Malatestiana, presente Enrica Cavalli "Un piacere essere qui. Abbiamo voluto supportare questa iniziativa collegata ai giovani che sono il nostro futuro. Poter vedere ciò che ci circonda e poterlo scrivere, è una bella opportunità. Vi faccio i complimenti per l’impegno. Noi come Banca Malatestiana ci saremo sempre a supporto dei giovani del territorio. Mi auguro di leggere i vostri articoli anche in futuro". Infine i saluti del padrone di casa del Gruppo Sgr, Bruno Tani: "Sono molti anni che supportiamo questa iniziativa del Resto del Carlino, perché ci piace leggere quello che scrivono i nostri ragazzi. Hanno trattato tanti argomenti, quest’anno, dall’ambiente ai problemi della sanità, dal cyberbullismo allo sport. Lo sforzo fatto per fare questi articoli è utile. Per essere consapevoli e tirare fuori la propria intelligenza, avere pensieri profondi e comunicarli agli altri".

r. c.