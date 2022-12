Nove varchi per entrare in centro

Monopattini vietati nelle zone del centro storico dove si festeggerà San Silvestro. Rimini si appresta ad accogliere l’anno nuovo con spettacoli diffusi in centro storico che culmineranno nell’incendio di Castel Sismondo mezz’ora dopo la mezzanotte di domani. Per gestire le migliaia di persone attese in centro sono previsti nove varchi di accesso pedonale dove il personale di sicurezza vigilerà sugli ingressi. Saranno posti: in piazza Malatesta verso Bastioni: piazza Malatesta verso via Valturio; piazza Francesca da Rimini da via Circonvallazione; via D’Azeglio angolo via Beccari; via Verdi angolo piazzetta San Martino; Corso d’Augusto angolo via Giovanni XXIII; via Gambalunga incrocio via Tempo Malatestiano; Corso d’Augusto incrocio Giordano BrunoCairoli; via Sigismondo incrocio via Cairoli. Nelle aree interessate dallo svolgimento degli eventi (piazza Malatesta, piazza Cavour, una parte di di Corso D’Augusto, di via Gambalunga e di via Cairoli) il transito non sarà consentito neppure ai residenti. A fare le spese delle restrizioni anche il servizio a noleggio di monopattini che non sarà né disponibile né utilizzabile. Domani i parcheggi comunali quali il Tiberio, il parcheggio Scarpetti e tutti gli stalli blu saranno gratuiti dalle 20. In centro storico sono aperti, a pagamento, anche il parcheggio Italo Flori e i parcheggi vicini alla stazione ferroviaria, come il parcheggio di via Roma a fianco del cinema Settebello. Per il Metromare, che unisce Rimini a Riccione, transitando in 15 stazioni intermedie, si prevede un prolungamento del servizio, che dalle 20 sarà gratuito con ultima corsa in partenza dalla stazione di Rimini alle 3,30. La frequenza sarà ogni 15 minuti con il termine del servizio fissato alle 4 del mattino.