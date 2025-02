Novità del codice della strada. Sala piena, cittadini attenti

A San Giovanni in Marignano, la polizia locale è salita in cattedra per spiegare le novità del nuovo codice della strada ai propri cittadini che hanno partecipato in massa mercoledì sera all’incontro pubblico indetto dall’amministrazione comunale nella sala del consiglio comunale. Tanta attenzione per le nuove norme, le infrazioni ed i nuovi parametri per multe e provvedimenti.

Il nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre prevede diverse novità come la sospensione breve della patente di guida per alcune infrazioni delle norme del codice della strada, tra cui: circolazione contromano; passaggio con il rosso; mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza; utilizzo di dispositivi elettronici alla guida; ecc. Ma anche inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità con multe da 173 a 694 euro per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco dell’anno, la sanzione sale fra i 220 e gli 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Per telefonini al volante chi guida usando smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi rischia una multa tra 250 e 1.000 euro, con sospensione automatica della patente per una settimana se si hanno almeno 10 punti. Ed ancora: stretta sulla guida in stato di ebbrezza con parametri molto più rigidi rispetto al passato.

Relatori dell’iniziativa il comandante dell’ufficio di polizia locale dott.ssa Monica Trebbi e il vice comandante dott. Fabrizio Bentivegna. Grande soddisfazione da parte del Sindaco Michela Bertuccioli e dal Vicesindaco Nicola, assessore alla Polizia Locale per la numerosa partecipazione e per l’impegno degli agenti di polizia locale verso la corretta informazione e formazione della cittadinanza.

lu.pi.