Novità per loculi e carte d’identità

La memoria dei luoghi sacri incontra la burocrazia dei giorni nostri: a Santarcangelo stanno arrivando a scadenza le prime concessioni cimiteriali cinquantennali. Sottoscritte dopo l’entrata in vigore del regolamento nazionale del 1975, oggi interessano una trentina di loculi a San Martino dei Mulini e alcuni manufatti nei cimiteri di Canonica, Ciola, Montalbano e nel capoluogo. Gli eredi riceveranno avvisi dai Servizi cimiteriali: avranno 60 giorni per regolarizzare la posizione o concordare il rinnovo. In caso contrario scatterà l’estumulazione d’ufficio. Intanto l’Amministrazione procede anche alla ricognizione delle concessioni non utilizzate da oltre mezzo secolo, già avviata nel 2023: quest’anno torneranno nella disponibilità comunale cinque loculi a Canonica e altri spazi a Sant’Ermete, da destinare a nuovi richiedenti.

Non meno importante, nei prossimi mesi, l’altra grande scadenza che coinvolge i servizi demografici: ad agosto 2026 cesseranno di avere valore le carte d’identità cartacee per l’espatrio, in virtù delle norme europee. A Santarcangelo sono ancora circa 3mila i cittadini in possesso del vecchio documento: sarà necessario sostituirlo con la carta elettronica, prenotando online o allo sportello al cittadino. Costo 22 euro, consegna in pochi giorni. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0541356248.