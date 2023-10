Novomatic cerca manager e addetti

Per conoscere il mondo in cui opera Novomatic bisogna partire dai numeri, che danno l’idea della sua espansione a livello mondiale. Il gruppo Novomatic è uno dei più grandi produttori al mondo di attrezzature per il gioco legale, con sedi in circa 50 paesi e oltre 23.900 dipendenti. L’azienda produce ed esporta apparecchiature e soluzioni di gioco elettronico hi-tech in oltre 100 paesi, gestendo oltre 214.000 terminali di gioco e video lotterie in 2.100 tra sale gioco, casinò e centri scommesse di proprietà o tramite noleggio. In Italia Novomatic è presente dal 2007 e conta un organico di circa 3.000 persone distribuite tra la sede legale di Roma, il centro operativo e produttivo di Rimini, le altre sedi di Bolzano, Busto Arsizio e Imola e numerose altre filiali. "Continuiamo incessantemente a ricercare talenti che siano pronti ad innovare, aiutandoci a costruire il futuro. – si legge nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito aziendale – Offriamo ai nostri dipendenti la prospettiva di lavorare in un ambiente estremamente stabile, ma che al contempo, grazie alla grande dinamicità che caratterizza il settore, permette di poter scommettere sullo sviluppo costante delle proprie competenze. Sono diverse le aree all’interno di Novomatic in cui potrai dare il tuo contributo, ovviamente tutto dipende dalle tue capacità, ambizioni e background. Che tu sia un giovane neolaureato o abbia esperienza abbiamo possibilità di carriera adatte a te". Al momento, le candidature aperte per la sede riminese sono cinque: un "HR talent acquisition & employer branding specialist", un "health, safety and environment specialist", un "controller junior"; un "credit specialist" e un "operatore di magazzino". Tutti i dettagli dei singoli annunci sono pubblicati nel link https:www.novomatic.ititesplora-novomaticrisorse-umanelavora-con-noi, dov’è possibile anche inviare il proprio curriculum.