Nozze d’oro per cinquemila coppie riminesi

Mezzo secolo di vita insieme, con un anello al dito. E’ uno di quei traguardi che raggiungono poche coppie. Così sembrerebbe, ma non a Rimini. Stando alle statistiche, sono ben 5mila le coppie riminesi che sono unite da almeno 50 anni. Nozze d’oro per nulla rare, capaci di resistere a una esistenza che non lesina difficoltà e problemi. Ma l’amore in queste coppie è più forte delle avversità. Non c’è crisi economica o pandemia che regga. Per queste moglie e questi mariti, l’unione è importante, una forza capace di reagire agli eventi.

Si tratta di un dato curioso che emerge dal report demografico del Comune aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno. Chiaramente salendo con l’età anche i numero dei matrimoni diminuisce, ma resta molto significativo. Alle nozze d’oro sono arrivate 5026 coppie riminesi. Salendo verso le nozze di diamante l’età di fa sentire, ma le coppie inossidabili esistono e sono oltre un migliaio. Per l’esattezza 1005 matrimoni hanno tagliato il traguardo dei sessant’anni di unione. Una vita trascorsa uno accanto all’altra. Difficile andare oltre questo limite anche perché se è vero che l’amore è eterno, la vita ha un suo inizio e una sua fine. Ma c’è chi riesce ad arrivare e toccare i 70 anni di matrimonio. Nozze di titanio, tanto resistenti da divenire una rarità. Nella città di Rimini sono 17 le coppie che ci sono riuscite.

In generale, il numero dei matrimoni celebrati a Rimini, sia con sposi residenti che non residenti, è arrivato lo scorso anno a 395. Rispetto all’anno precedente c’è stata una lieve flessioni con 21 unioni in meno. La maggior parte dei matrimoni resta con rito civile, nel 2024 sono stati 263 anche se in diminuzione di 28 unioni. Al contrario segnano un lieve aumento i matrimoni religiosi che sono stati 132, in crescita di 7 rispetto all’anno precedente. A Rimini, i matrimoni celebrati con sposi non residenti sono 62, 6 in più rispetto al 2023, mentre ammontano a 332 (-26) quelli con sposi residenti. Le coppie con entrambi gli sposi di cittadinanza italiana sono 239 (-23). Sono invece 18 (+12) i matrimoni tra coppie straniere residenti, mentre 75 (-5) sono quelli con cittadinanza mista tra sposi residenti. Infine sono state registrate 18 nuove unioni civili, (6 in più). Sale l’età media degli sposi che è di 39,5 anni per le donne e 43,1 anni per gli uomini.