Nozze in spiaggia: cinque bagni si accorpano

Una riqualificazione totale di ben cinque bagni e alcuni chioschi bar, sulla spiaggia di Igea Marina. Da questa primavera saranno diversi gli stabilimenti balneari e i chioschi che potranno partire con i lavori di ristrutturazione e anche accorpamento. La giunta comunale, attraverso due delibere, ha dato di recente l’ok all’accorpamento dei bagni 77bis e 78, e anche di 78 bis, 79 e 80. "Si tratta di un’area centrale per Igea Marina che va a riqualificare tutta la zona a mare e interna – dice l’assessore ai lavori pubblici Michele Neri – Parliamo di stabilimenti balneari che si trovano in corrispondenza dell’ingresso di viale Ennio. Dopo la sistemazione della piazzetta Alda Merini della scorsa estate, queste nuove opere andranno a completare il rinnovamento di un’area strategica dal punto di vista turistico".

In attesa di sapere quali saranno, per il futuro, le direttive del governo sul nodo delle concessioni (dopo la proroga concessa fino al 2024), i titolari dei cinque bagni e dei chioschi hanno deciso di mettersi in gioco. E di investire sulle proprie strutture. Ancora sulle singole fasi progettuali e sulle novità che presenteranno in ogni bagno, non si hanno notizie certe. Tutto è in mano ai privati e solo fra qualche settimana gli amministratori potranno vedere i progetti. "Sicuramente per l’iter andavano approvati con delibera questi accorpamenti – continua Neri –. Ora sta ai proprietari dei bagni muoversi con gli investimenti e i cantieri. Siamo molto felici che ci sia questo interesse da parte dei privati su Igea Marina. Vogliamo che la città si mostri rinnovata in ogni zona".

Su Igea Marina, accanto alla nuova piazzetta Merini, le opere di riqualificazione pubblica hanno già coinvolto una piccola porzione di lungomare (davanti al Blu Suite Hotel) e lungo viale Ennio. "Completeremo il viale e in fondo alla passeggiata potremmo trovare questi nuovi stabilimenti. Sarà un’offerta davvero unica per i nostri turisti – spiega l’assessore –, ma anche per gli stessi residenti. L’ultimo passo sarà il completamento di tutto il lungomare e la demolizione e la ricostruzione di ogni area delle ex colonie. Qualche privato si è già mosso su questo. Confidiamo che altri agiscano in breve tempo". Alle opere di ammodernamento dei cinque bagni, si affiancheranno in spiaggia quelli di bar e chioschi. "I lavori potranno già partire a primavera – conclude Neri – in modo da essere già pronti per questa nuova stagione balneare 2023".

