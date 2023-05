Nozze nel museo del Risorgimento Garibaldi ’testimone’ degli sposi

Anita e Giuseppe Garibaldi, un amore senza tempo, che a Saludecio ancora ispira pure gli sposi di oggi. Ed è accaduto così che, su proposta dell’amministrazione comunale saludecese, due giovani promessi sposi abbiano deciso di dirsi il fatidico "Sì" all’interno dello storico Museo del Risorgimento dedicato a Giuseppe Garibaldi, all’interno delle sale dell’antico castello malatestiano, con nozze celebrate dall’assessore alla Cultura Gigliola Fronzoni. "Come si sa un museo è considerato un luogo serioso, dove si parla di cultura, dove si tengono conferenze – spiega l’assessore Gigliola Fronzoni –, ma certe volte anche i musei amano trasformarsi per occasioni diverse da quelle alle quali saremmo abituati". E così è accaduto sabato 13 maggio scorso che, per la prima volta (e non sarà certamente l’ultima) si sia celebrato un matrimonio civile in piena regola all’interno delle sale museali. Lisa Rosati e Fabrizio Casoli provenienti da Parma e Reggio Emilia si sono dunque dichiarati, nell’insolita location, il loro amore. "I due coniugi – conferma l’assessore – si sono innamorati di una casa a Saludecio in via Roma, decidendo di acquistarla e trasformarla in un angolino di mondo dove poter vivere la propria vecchiaia. In seguito hanno condiviso con amici e famiglie questo giorno proprio qui a Saludecio".

La casa si trova sotto la torre civica saludecese dove si trova una lapide che ricorda il passaggio di Garibaldi a Saludecio, e sul retro si nota molto bene un murales che è proprio un inno all’amore e alla sposa. L’amministrazione comunale ribadisce la bellezza di tale spazio museale: "Abbiamo reperti unici al mondo – continua Gigliola Fronzoni – divise, carteggi, preziose ceramiche, editti, curiosità, medaglie dei grandi personaggi più famosi del Risorgimento che, silenziosi hanno testimoniato in tutti questi anni l’amore di Giuseppe e Anita Garibaldi. Un bellissimo ritratto di Anita campeggia sul muro di una sala, l’unico in tutto il mondo per il quale ha posato si trova qui".