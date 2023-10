Npr, Milena. Gasperoni entra in Consiglio

Giorno di nomine e sostituzioni, quello di ieri, in Consiglio grande e generale. In seduta notturna, lunedì sera, si è concluso il comma 3 con l’ingresso tra le file di Npr del consigliere Milena Gasperoni, al posto del dimissionario Giacomo Simoncini. Ieri si è proseguito con le sostituzioni degli attuali Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, in seno alle commissioni consiliari di cui fanno parte. Il dibattito si dilunga poi al comma sull’approvazione della candidatura per la nomina del presidente e del cda di San Marino Innovation. Il Pdcs indica il candidato Gian Angelo Geminiani, quale nuovo presidente. Da Rete si punta quindi il dito contro il mancato rinnovo di Lorenzo Spadoni, grazie alla cui guida, spiegano, l’istituto è riuscito in pochi anni a passare da un bilancio fortemente in passivo a un avanzo di circa 150mila euro di utili. Alla fine del dibattito, la Reggenza avvisa che è stato depositato il curriculum dei candidati ma è incompleta la documentazione. Per procedere comunque alla votazione dei candidati serve il consenso di tutta l’aula, ma Rete si dichiara contraria. Quindi, nomine rinviate.